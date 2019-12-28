В Турции самостоятельным туристам придётся лично оплачивать туристический налог

Первый в истории Турции туристический налог будет взиматься с 1 апреля 2020 года. В отличие от других стран, один процент от суммы проживания будет прибавлен к стоимости размещения туристов с учетом всех оказываемых услуг, сообщает РИА Новости.

Официальных разъяснений по схеме взимания налога у гостиниц пока нет: их ожидают во второй половине января.

Однако, по информации турецких отельеров, они получили предварительные разъяснения от отраслевой ассоциации. Согласно им, клиенты, которые забронируют отель напрямую или через онлайн-платформы, будут платить налог при выезде из отеля – как это принято в мировой практике.

По оценке представителей турецкого туризма, налог на размещение не повлияет на интерес российских туристов к отдыху в Турции. По оценке Федерации отельеров Турции (TÜROB), первый этап раннего бронирования показывает увеличение бронирований с иностранных рынков на сезон-2020 на 10-15 процентов.