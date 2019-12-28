Renault с января повысит цены на все модели

С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей только 2020 года выпуска. Об этом сообщил «Ведомостям» один из дилеров французской марки.

«Мы подтверждаем небольшое увеличение цен – около 2% – на автомобили 2020 года», — сказал представитель Renault, комментируя предстоящее подорожание.

Он добавил, что ради сохранения максимальной конкурентоспособности цены вырастут минимально, а в числе причин их роста назвал «небольшие изменения в оборудовании» (например, установка «ЭРА-Глонасс») и «общую макроэкономическую ситуацию» в стране.

Дилер, в свою очередь, отметил, что рост цен не ударит по продажам марки, поскольку с 1 января цены поднимут и многие другие автопроизводители, а машины 2019 года выпуска (которых на складах еще много) сохранят прежние ценники.