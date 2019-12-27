Очевидцы сообщили страшном с четырьмя погибшими Заринском районе

От иномарки практически ничего не осталось

27 декабря днем в Заринском районе Алтайского края произошло лобовое столкновение иномарки и грузового автомобиля. Как рассказали очевидцы событий в Сети, от удара машины стащило в кювет, и большегруз смял своей массой легковое авто. По свидетельству очевидцев, все, кто находились в нем, погибли. В ГИБДД подтвердили эту информацию.

По имеющимся данным, ДТП было зафиксировано возле села Авдеевская база в Заринском районе. Одним из участников аварии стал легковой автомобиль Nissan, в котором находилось четыре человека, — все они якобы погибли на месте. О состоянии водителя грузовика на данный момент не сообщается.

В пресс-службе краевой Госавтоинспекции факт случившегося подтвердили. По предварительным данным, автомобиль Nissan Primera, двигавшийся в сторону города Заринска, оказался на встречной полосе, где допустил столкновение с автомобилем «Урал». В результате столкновения транспортных средств погибли четыре человека, водитель и пассажиры легкового автомобиля. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии, а также личности погибших устанавливаются.