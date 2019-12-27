В Татарстане построят завод за 1,3 млрд рублей​

В Татарстане построят новое предприятие по производству синтетических смол, арбамидоформальдегидного концентрата и формалина. Завод появится на территории особой экономической зоны «Алабуга». Проект с инвестициями в размере 1,3 млрд рублей одобрили сегодня на заседании наблюдательного совета ОЭЗ.

Совещание провел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Завод планирует построить компания «Карбоформ». Предполагается, что благодаря предприятию появится 100 новых рабочих мест. Помимо этого проекта рассмотрели еще два.

На территории индустриального парка «Синергия-2» откроют производство биоразлагаемой одноразовой посуды из формованного целлюлозного волокна. На его запуск потратят 188,9 млн рублей. Компания «АСЛ Холдинг» собирается производить в «Алабуге» энергоэффективные высокоспециализированные системы вентиляции и кондиционирования. Инвестиции составят 145 млн рублей. Производственные мощности разместят в индустриальном парке «Синергия».

Минниханов положительно оценил итоги деятельности особой зоны «Алабуга» в уходящем году, сообщается на сайте правительства РТ.

«Год мы завершаем с достойными результатами. Конечно, есть определенные трудности, вызванные санкциями. Несмотря на это, особая зона развивается, привлекаются инвесторы, реализуются новые интересные проекты», — сказал он.