«Серьезный ответ»: «Авангард» заступил на дежурство

На боевое дежурство заступил полк Ракетных войск стратегического назначения, оснащенный новым гиперзвуковым комплексом «Авангард». О разработке комплекса стало известно в марте 2018 года — тогда про новую разработку рассказал лично Владимир Путин. В следующем году уникальный комплекс начнет системно поступать в войска.

Первый полк, на вооружении которого стоит новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», заступил на боевое дежурство в пятницу, 27 декабря.

Местом дислокации войск, оснащенных новейшим вооружением, стала Оренбургская область. Именно там в прошлом году проводились испытательные пуски ракет с нового комплекса — тогда заряд, выпущенный «Авангардом», успешно поразил цель на Камчатке. Уже в мае новое вооружение начало поступать в распоряжение ракетных войск.

Впрочем, оснащение «Авангардами» еще только начинается —

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начнут активно вооружаться новым комплексом в следующем году, когда в их распоряжении окажется более 20 пусковых установок «Авангард» и «Ярс».

Осенью этого года новый гиперзвуковой комплекс был продемонстрирован экспертам из Соединенных Штатов. Это произошло в рамках соблюдения условий договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), действующего до 2021 года. На необходимость продления этого договора неоднократно указывало военное и политическое руководство России — в частности, его называют «одним из последних препятствий на пути новой гонки вооружений».

О постановке «Авангарда» на вооружение президенту Владимиру Путину уже доложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он назвал произошедшее событием для всей страны и поздравил войска с получением нового комплекса.

«Хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с десяти утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард». От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных сил» — цитирует Шойгу РИА «Новости».

«Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена планирующим крылатым боевым блоком.

Как сообщает ТАСС, разработка нового комплекса велась с 2004 года. Его крылатый блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука, одновременно с этим маневрируя по курсу и высоте, что позволяет преодолевать почти любые системы ПВО и ПРО.

На особый статус «Авангарда» неоднократно обращал внимание и президент России Владимир Путин. Так, недавно он назвал новый ракетный комплекс «оружием будущего». Именно после президентского послания Федеральному собранию в марте 2018 года информация об «Авангарде» стала доступна широкой публике — тогда президент лично рассказал о передовой военной разработке. Одновременно с этим были представлены и другие образцы вооружения — например, крылатая ракета «Буревестник», оснащенная ядерной энергетической установкой. Позже Владимир Путин также возвращался к теме «Авангарда».

«Наверное, вам уже известна одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще — это «Авангард», наша система ракет. Аналогов нет. Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого»,

— заявил российский президент этим летом, общаясь со студентами Уральского федерального университета.

После того, как «Авангард» был представлен, Россия стала первой страной, публично сообщившей о том, что в ее распоряжении имеется гиперзвуковое оружие. Теперь «адекватный и ассиметричный, но серьезный ответ», как новый комплекс называл Владимир Путин, официально стоит на вооружении.

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