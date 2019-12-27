Западные СМИ рассказали, как Россия протрезвела при Путине

В Международной деловой газете Financial Times написали, что Владимир Путин сделал здоровый образ жизни важной частью своего имиджа в общественных отношениях, что положительно сказывается на жизни россиян. Перевод публикации представило издание «ПолитРоссия».

Встреча Путина и Медведева в Бочаровом ручье. Сочи, 30 августа 2015 года.

kremlin.ru

Обозреватель Financial Times отмечает, что в российских киосках, где когда-то торговали водкой и сушеными рыбными закусками, теперь продают только газеты и безалкогольные напитки.

«Давно стереотипизированная как нация любителей крепкого алкоголя Россия бросила вызов традиционным клише», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что с 2008 по 2018 годы потребление алкоголя в России сократилось вдвое. Такие показатели он связывает с новой государственной политикой и доходами населения. По мнению обозревателя, нынешний президент РФ собственным примером призывает россиян выбрать здоровый образ жизни. В статье приводятся слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая считает, что Владимир Путин полностью соответствует образцу для подражания.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, средний россиянин сейчас выпивает на девять литров чистого алкоголя в год меньше, чем жители Франции или Германии», — отмечает Financial Times.

Генри Фой напоминает, что с 2010 года в России был повышен акциз на алкоголь; запрещена его продажа на спортивных мероприятиях, а также в магазинах в ночное время; была прекращена реклама спиртосодержащей продукции на телевидении.

Ранее Китайские СМИ рассказали о повальном пьянстве россиян и доходах, которые не растут с 1991 года

Смотрите также