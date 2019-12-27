Майк Бара рассказал о секретной космической программе США

Майк Бара, который пишет мировые бестселлеры и является ведущим New York Times, некоторое время назад выступал перед своей аудиторией в сети с рассказами о секретной космической программе, разработкой которой занимается США, сообщает портал Новости Планеты. Он уверен в том, что многочисленные летающие тарелки и прочее подобное, что воспринимается уфологами, как корабли пришельцев – это все на самом деле есть. Кроме того, военные США действительно владеют подобными технологиями. Майк рассказал, что у него была возможность больше узнать о секретной космической программе, разработкой которой занимается США. При этом данная программа вообще не касается НАСА. Началась эта секретная программа разрабатываться из-за того, что правительство США боялось встретить на Луне или других планетах пришельцев. Майк добавил, что скорее всего инопланетяне опережают человечество в технологическом плане буквально на 50 лет. И этот разрыв каждый год стремительно сокращается. Стоит отметить, что в 2007 году Майк Бара вместе с Ричардом Хоглендом выпустил очередную книгу, в которой рассказывалось о секретной миссии НАСА. В ней было доказано, что слухи о том, что американцы никогда не были на Луне всего лишь хорошо продуманная политика военных США и космического агентства.