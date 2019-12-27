Украинцы стали меньше доверять Зеленскому

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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на пятом месте в рейтинге доверия граждан к институтам власти, причем в сентябре он занимал первую позицию. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, данные которого приводит ТАСС.

Доля доверяющих президенту украинцев снизилась с 65,9 процентов до 31,7 процента. Больше всего граждане доверяют Вооруженным силам и Госслужбе ЧС — по 71 проценту. Далее оказались церковь (65 процентов) и волонтерские организации (64 процента).

Больше всего граждане не доверяют судебной системе (62 процента), политическим партиям (54 процента) и местным судам (53 процента).

После саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос с 53 до 62 процентов. Также сократилось число недовольных граждан — с 33 до 25 процентов. Что касается итогов президентства Зеленскогов 2019 году, то около трети заявляли, что действия лидера страны чаще приводили к успехам, чем к поражению. Лишь 14 процентов отметили, что политика главы государства была скорее провальной.