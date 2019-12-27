Надежда Бабкина о смерти Галины Волчек: «Ушёл достойный человек, легенда»

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Отечественная народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина на странице в Instagram высказалась о смерти художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Певица потрясена известием об уходе из жизни легенды и очень достойного человека. Надежда Бабкина отметила, что Волчек была удивительной и талантливой актрисой, выдающимся человеком, всецело преданным выбранной профессии, ставшей главным делом её жизни. Каждая из постановок Галины Борисовны – отдельная веха в истории театра, а сыгранная роль – настоящий подарок и событие для поклонников, следящих за творчеством артистки.

Волчек навсегда останется в сердцах и памяти актёров, с которыми работала. О ней не забудут потомки, уверена Надежда Бабкина. Народная артистка РФ выразила искренние слова соболезнования «осиротевшему» коллективу «Современника», семье и близким Галины Волчек.