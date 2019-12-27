Бетельгейзе внезапно потускнела: она готовится стать сверхновой?

Орион – это самое популярное зимнее созвездие и оно в последнее время выглядит несколько иначе. Причина заключается в том, что звезда Бетельгейзе, которая находится в верхнем плече, в последние годы стала заметно тусклее, сообщает портал Новости Планеты.В последнее время ученые проводили исследование, которое показало, что звезда стала тусклее примерно на одну звездную величину. Конечно, такой показатель является нормальным для переменной звезды, но все же столь большое и резкое падение провоцирует специалистов задуматься. Огромная красная звезда, масса которой в 12 раз больше массы Солнца, находится от Земли на расстоянии 700 световых лет. Изменчивость Бетельгейзе впервые была замечена еще в 1836 году. За ней начали все время присматривать и пытаться изучить, ведь это самый главный кандидат на сверхновую в нашей огромной галактике.Стоит отметить, что Бетельгейзе с невероятной скоростью истощает свои запасы водорода, поэтому взорваться сверхновой она может в любой момент.Бетельгейзе проще всего увидеть в декабре, ведь именно в это время года она поднимается на востоке. Ученые говорят о том, что зимнее время считается самым лучшим для взрыва сверхновой.