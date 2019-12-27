Правильный сбор и заготовка Иван Чая — исконно русского напитка

Полная подборка видео о сборе, заготовке, заварке иван-чая: заберите на стену и поделитесь с друзьями! Ни для кого не будет открытием, что значительное количество чая, продаваемого в магазинах это отрава, яд для человека, медленно убивающий нас! А ведь вкусный чай, в огромных количествах экспортируемый когда-то за границу, легко заготовить своими руками, не затратив на это ни копейки денег. И поверьте, пользы от него будет гораздо больше.
ПОЛЬЗА
- Содержит огромное количество аскорбинки- витамина С. Это витамин молодости. Его больше, чем в шиповнике.
- Ощелачивает кровь, тем самым способствует восстановлению сил при истощении.
- Уменьшает интоксикацию при онкологических заболеваниях.
- Очень полезен для мужчин — повышает потенцию.
- Так как в составе Иван-чая имеются дубильные вещества, слизи, пектины и прочее, он способен улучшать и восстанавливать деятельность пищеварительной системы, устраняя запоры, изжогу, дисбактериоз. Это достигается за счет обволакивающего, противовоспалительного и репаративного действия
- Замедляет раннее кожное устаревание, делая её эластичной и упругой. Все это благодаря веществам, стимулирующим естественные процессы синтеза коллагена (фитестеролы, витамин С, флавоноиды, каротиноиды, органические кислоты и медь).
- Содержит много белка, который легко усваивается организмом и дает энергию. Именно поэтому иван-чай так любят охотники, лесорубы, любители странствий.
- Обладает противовоспалительными свойствами и обволакивающим действием, поэтому хорошо пить такой чай при гастритах, колитах, язве желудка, при метеоризме.
- Очень полезно пить иван-чай при различных нервных состояниях.
- Обладает успокаивающим действием, уменьшает тревожно-депрессивные состояния.
- Улучшает процессы кроветворения.
- Рекомендуют пить траву иван -чай при головных болях, мигренях.
- Мощный антиоксидант.
- Отличное средство для профилактики и лечения простаты и аденомы. Не позволяет аденоме простаты переродиться в онкологическое состояние.
- Не содержит кофеин и щавелевую кислоту, поэтому не нарушает все обменные процессы организма.
- Обладает кровоостанавливающим действием.
- Содержит эфирные масла, поэтому все полезные свойства сохраняются в чае до трех дней.
- Нормализует давление.
- Снимает пищевые отравления.
- Отличное средство для профилактики всей онкологии.
- Укрепляет корни волос.
- Успокаивает нервную систему
- Избавляет от бессонницы
- Помогает снять головную боль
- Укрепляет имунную систему
- Улучшает пищеварение
- Нормализует работу кишечника
- Регулярное употребление улучшает состояние крови