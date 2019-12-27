Правильный сбор и заготовка Иван Чая — исконно русского напитка

Полная подборка видео о сборе, заготовке, заварке иван-чая: заберите на стену и поделитесь с друзьями! Ни для кого не будет открытием, что значительное количество чая, продаваемого в магазинах это отрава, яд для человека, медленно убивающий нас! А ведь вкусный чай, в огромных количествах экспортируемый когда-то за границу, легко заготовить своими руками, не затратив на это ни копейки денег. И поверьте, пользы от него будет гораздо больше.

ПОЛЬЗА

Содержит огромное количество аскорбинки- витамина С. Это витамин молодости. Его больше, чем в шиповнике.

Ощелачивает кровь, тем самым способствует восстановлению сил при истощении.

Уменьшает интоксикацию при онкологических заболеваниях.

Очень полезен для мужчин — повышает потенцию.

Так как в составе Иван-чая имеются дубильные вещества, слизи, пектины и прочее, он способен улучшать и восстанавливать деятельность пищеварительной системы, устраняя запоры, изжогу, дисбактериоз. Это достигается за счет обволакивающего, противовоспалительного и репаративного действия

Замедляет раннее кожное устаревание, делая её эластичной и упругой. Все это благодаря веществам, стимулирующим естественные процессы синтеза коллагена (фитестеролы, витамин С, флавоноиды, каротиноиды, органические кислоты и медь).

Содержит много белка, который легко усваивается организмом и дает энергию. Именно поэтому иван-чай так любят охотники, лесорубы, любители странствий.

Обладает противовоспалительными свойствами и обволакивающим действием, поэтому хорошо пить такой чай при гастритах, колитах, язве желудка, при метеоризме.

Очень полезно пить иван-чай при различных нервных состояниях.

Обладает успокаивающим действием, уменьшает тревожно-депрессивные состояния.

Улучшает процессы кроветворения.

Рекомендуют пить траву иван -чай при головных болях, мигренях.

Мощный антиоксидант.

Отличное средство для профилактики и лечения простаты и аденомы. Не позволяет аденоме простаты переродиться в онкологическое состояние.

Не содержит кофеин и щавелевую кислоту, поэтому не нарушает все обменные процессы организма.

Обладает кровоостанавливающим действием.

Содержит эфирные масла, поэтому все полезные свойства сохраняются в чае до трех дней.

Нормализует давление.

Снимает пищевые отравления.

Отличное средство для профилактики всей онкологии.

Укрепляет корни волос.

Успокаивает нервную систему

Избавляет от бессонницы

Помогает снять головную боль

Укрепляет имунную систему

Улучшает пищеварение

Нормализует работу кишечника

Регулярное употребление улучшает состояние крови

Из Кипрея в Иван чай. Все этапы производства