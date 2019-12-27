Ученые назвали возможные сценарии Конца света

Тема Конца света будоражит людей с незапамятных времен. Конспирологи «подливают масла в огонь» и предупреждают о том, как человечество погибнет от столкновения с гипотетической планетой Нибиру, при падении кометы или крупного астероида. Пофантазировать на тему Судного дня решили и ученые.

Причем, это не столько предсказания, сколько глобальные теории, где прогнозируется смерть Вселенной. Правда, это произойдет через миллиарды, а то и триллионы лет.

Известно, что Вселенная появилась в результате Большого взрыва и она постепенно расширяется. Но астрофизики, являющиеся авторами теории Большого сжатия, уверены, что через некоторое время все изменится.

Согласно теории Большого сжатия, расширению Вселенной когда-то (время не называется даже приблизительно) на смену придет сжатие. Закончится процесс тем, что Вселенная сузится до размеров небольшой, но бесконечно плотной точки.

Приверженцы теории тепловой гибели Вселенной считают более разумным вариант охлаждения. Гипотеза, выдвинутая Рудольфом Клаузиусом еще в 1865 году, гласит, что гравитационного воздействия не хватит для остановки разлета материи, поэтому процесс расширения Вселенной не будет остановлен. В конечном итоге это приведет к увеличению расстояния между галактиками, звездами, планетами и их спутниками.

Существует также теория Большого разрыва, которая предполагает полный разрыв всех существующих структур, в том числе и атомы. По предположениям приверженцев этой теории, Большой разрыв случится уже спустя 16 миллиардов лет.

В случае, если такой сценарий Конца света станет реальностью, за 60 миллионов лет до финала полностью исчезнет Млечный путь, за три месяца случится разлад в работе Солнечной системы, а всего лишь за 30 минут до Большого разрыва разрушится Земля. Что же касается атомов, то их разрушение прогнозируется за такой промежуток времени, как одна наносекунда.

Один из самых фантастических вариантов — вакуумная метастабильность. Согласно гипотезе Ника Бострома, Вселенную ждет гибель из-за распада ложного вакуума. Естественно, не выживет никто — ни человечество, ни галактики, ни туманности с зарождающимися новыми звездами, ни планеты.

Согласно квантовой теории поля, вакуум отвечает состоянию системы с минимальной энергией, пишет «Территория новостей». Все физические процессы сопровождаются в таком мире энергиями, которые превышают указанное значение. Ученые не могут точно знать, в каком из вакуумов находится Вселенная — в истинном или же метастабильном.

Однако все же более правдоподобные варианты сценарии конца света — падение метеорита, ядерная война, фатальная вспышка на Солнце.