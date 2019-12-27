Правильный сбор и заготовка Иван Чая — исконно русского напитка

Полная подборка видео о сборе, заготовке, заварке иван-чая: заберите на стену и поделитесь с друзьями! Ни для кого не будет открытием, что значительное количество чая, продаваемого в магазинах это отрава, яд для человека, медленно убивающий нас! А ведь вкусный чай, в огромных количествах экспортируемый когда-то за границу, легко заготовить своими руками, не затратив на это ни копейки денег. И поверьте, пользы от него будет гораздо больше.