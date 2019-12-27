Правильный сбор и заготовка Иван Чая — исконно русского напитка

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Правильный сбор и заготовка Иван Чая - исконно русского напитка

Полная подборка видео о сборе, заготовке, заварке иван-чая: заберите на стену и поделитесь с друзьями! Ни для кого не будет открытием, что значительное количество чая, продаваемого в магазинах это отрава, яд для человека, медленно убивающий нас! А ведь вкусный чай, в огромных количествах экспортируемый когда-то за границу, легко заготовить своими руками, не затратив на это ни копейки денег. И поверьте, пользы от него будет гораздо больше.

ПОЛЬЗА

  • Содержит огромное количество аскорбинки- витамина С. Это витамин молодости. Его больше, чем в шиповнике.
  • Ощелачивает кровь, тем самым способствует восстановлению сил при истощении.
  • Уменьшает интоксикацию при онкологических заболеваниях.
  • Очень полезен для мужчин — повышает потенцию.
  • Так как в составе Иван-чая имеются дубильные вещества, слизи, пектины и прочее, он способен улучшать и восстанавливать деятельность пищеварительной системы, устраняя запоры, изжогу, дисбактериоз. Это достигается за счет обволакивающего, противовоспалительного и репаративного действия
  • Замедляет раннее кожное устаревание, делая её эластичной и упругой. Все это благодаря веществам, стимулирующим естественные процессы синтеза коллагена (фитестеролы, витамин С, флавоноиды, каротиноиды, органические кислоты и медь).
  • Содержит много белка, который легко усваивается организмом и дает энергию. Именно поэтому иван-чай так любят охотники, лесорубы, любители странствий.
  • Обладает противовоспалительными свойствами и обволакивающим действием, поэтому хорошо пить такой чай при гастритах, колитах, язве желудка, при метеоризме.
  • Очень полезно пить иван-чай при различных нервных состояниях.
  • Обладает успокаивающим действием, уменьшает тревожно-депрессивные состояния.
  • Улучшает процессы кроветворения.
  • Рекомендуют пить траву иван -чай при головных болях, мигренях.
  • Мощный антиоксидант.
  • Отличное средство для профилактики и лечения простаты и аденомы. Не позволяет аденоме простаты переродиться в онкологическое состояние.
  • Не содержит кофеин и щавелевую кислоту, поэтому не нарушает все обменные процессы организма.
  • Обладает кровоостанавливающим действием.
  • Содержит эфирные масла, поэтому все полезные свойства сохраняются в чае до трех дней.
  • Нормализует давление.
  • Снимает пищевые отравления.
  • Отличное средство для профилактики всей онкологии.
  • Укрепляет корни волос.
  • Успокаивает нервную систему
  • Избавляет от бессонницы
  • Помогает снять головную боль
  • Укрепляет имунную систему
  • Улучшает пищеварение
  • Нормализует работу кишечника
  • Регулярное употребление улучшает состояние крови

Из Кипрея в Иван чай. Все этапы производства