Посетителей Зоны 51 заставляют носить очки, ограничивающие обзор

Каждое государство имеет свои секреты, и все они тщательно охраняются. Пожалуй, самым таинственным и в то же время всемирно известным местом в Соединенных Штатах считается Зона 51, деятельность которой давно является предметом слухов, домыслов и даже конспирологических теорий.

Хотя сегодня сохранять секретность становится все сложнее, учитывая уровень развития технологий, сотрудникам и руководителям Зоны это удается. Ведь даже те, кто получает возможность попасть на территорию таинственного объекта, мало что видят.

Как сообщает издание The Drive, все гражданские лица, имеющие доступ на секретный американский объект «Зона 51», обязаны во время его посещения носить специальные очки Foggles, которые ограничивают обзор. Более того, по такому же принципу даже застеклены окна курсирующих здесь автобусов – они не прозрачны. А некоторые помещения во избежания раскрытия своих секретов и вовсе не имеют окон.

Зона 51 упрямо не хочет расставаться со своими секретами. /Фото: hightech.fm

Идея ограничения физического обзора визитеров объектов с высоким уровнем секретности появилась относительно недавно. На территории Зоны 51 было решено использовать очки Foggles, которые применяются пилотами во время обучения как средство имитации условий плохой видимости. Также в этих очках пилот видит только приборную панель, что помогает ему сосредоточиться на показаниях приборов.

Очки Foggles, ограничивающие обзор. /Фото: techcult.ru

Использование в Зоне 51 устройств-ограничителей видимости является прямым следствием соблюдения закрытости этого объекта. Поэтому на практике выходит следующее: посетитель зоны в очках, ограничивающих обзор, видит только то, что ему положено видеть без нарушения статуса секретности.

Справедливости ради следует уточнить, что данная практика искусственного ограничения видимости на секретных объектах используется не только американцами. Так, например, посетители демилитаризованной зоны Южной Кореи, заглядывая в установленный бинокль, могут видеть исключительно объекты, находящиеся вдали, а саму зону через него попросту не видно.

Демилитаризованная зона Корейского полуострова — еще один объект не для чужих глаз. /Фото: wikiрedia.org