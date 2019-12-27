Путин поговорил с президентом Египта о восстановлении авиасообщения

МОСКВА, 27 декабря/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Также были затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества. В частности, лидеры обсудили ход реализации крупнейшего совместного проекта – строительства первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа».

Путин и египетский президент коснулись и вопросов восстановления полноформатного авиасообщения.

«Подробно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Ливии. Подтвержден настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве», – говорится в сообщении.

Кроме того, была подчеркнута важность посреднических усилий Германии и ООН в контексте продвижения политического процесса с участием всех основных ливийских сторон.

Условлено о продолжении контактов, резюмируется на сайте.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Путин и итальянский премьер Конте обсудили итоги встречи в Париже.