Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на юбилей победы

Ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«От Трампа ответа нет», — сказал Песков журналистам на вопрос о том, получен ли ответ на приглашение, направленное президенту США.

На просьбу уточнить, есть ли ответ от Ким Чен Ына на аналогичное приглашение, представитель Кремля сообщил: «Тоже нет ответа, тоже пока нет».

«От некоторых нет ответа, но все было разослано. И так сейчас, на самом деле, очень уже представительная делегация сформирована. Это будет очень важное событие», — добавил Песков.

Он затруднился ответить на вопрос, приглашал ли президент РФ Владимир Путин украинского коллегу Владимира Зеленского на юбилей Победы во время их встречи в Париже, отметив, что ему нужно уточнить соответствующую информацию.

На вопрос, будет ли украинскому лидеру в этом году направлена поздравительная телеграмма к Новому году и Рождеству, Песков добавил, что этот вопрос тоже требует уточнения.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.