«Провал и деградация»: рэпер Птаха о творчестве Киркорова и Баскова

Музыкант считает, что постсоветская эстрада убила в стране дух музыки.

Рэпер Птаха высказался о российской поп-эстраде в рубрике «Прямой эфир» в редакции «Блокнота». Экс-участник группы CENTR признался, что не знаком лично ни с Николаем Басковым, ни с Филиппом Киркоровым, хотя и слышал о них «разные» слухи. Песни этих артистов Птаха не слушает, потому что для него это не музыка.

.Вся постсоветская эстрада — это полный провал. Это деградация полная музыкального рынка в наше стране. Начиная от группы «Комбинация», заканчивая Киркоровым. В тот момент, когда весь мир развивался на джазе, фанке, мы развивались на «Комбинации» и каких-то непонятных группах, — заявил рэпер.

По мнению Птахи, отечественные поп-артисты напрочь убили музыкальный дух в стране.

Напомним, Птаха — участник группы «Три Кита», бывший участник групп «Отверженные» и CENTR. В последней работал совместно с Гуфом (Алексеем Долматовым). Также рэпер известен под творческим псевдонимом Зануда.