Минниханов призвал глав решить проблему с низкой зарплатой в АПК

В этому году из сел Татарстана уехало 6 тыс. человек, из них около 3 тыс. — это работники агропромышленного комплекса (АПК). Об обеспеченности кадрами рассказал сегодня на совещании в доме правительства РТ заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По его словам, ситуация по закреплению молодых специалистов остается сложной. Из 900 тыс. человек, живущих в селе, только 67 тыс. работают в сельхозпроизводстве. «Количество выпускаемых ежегодно специалистов из двух аграрных вузов, а это более 1100 человек, никак не соответствует количеству закрепляемых молодых специалистов на селе», подчеркнул министр.

Для привлечения выпускников в РТ действует ряд мер поддержки из республиканского бюджета и госпрограммы. Между тем, по словам Зяббарова, агробизнес также должен быть заинтересован в привлечении кадров, отбирая их со студенческой скамьи.

В республике есть хозяйства, где размер заработных плат остается на низком уровне, обратил внимание Марат Зяббаров. «Просьба к главам оказать содействие по решению данной проблемы, ведь это и ваши показатели тоже», — сказал он.

По словам Рустам Минниханова, в АПК самая низкая зарплата среди всех отраслей. «Если у нас не будет каких-либо подходов для решения этой проблемы, то никаких кадров у нас на селе не будет. Поэтому здесь необходимо работать с руководителями районов и сельхозформированиями», — сказал Президент РТ.