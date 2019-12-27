В офисе Зеленского пообещали дать интервью РИА Новости

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Gleb Garanich/Reuters

В офисе украинского президента Владимира Зеленского пообещал найти время для интервью РИА «Новости», об этом сообщается на сайте агентства.

На пресс-конференции в Париже по итогам нормандского саммита, отвечая на вопрос сотрудника РИА Новости, Зеленский пригласил российскую журналистку приехать на Украину. Так как, по мнению президента Украины, работникам СМИ необходимо «ощущать и понимать», что происходит в стране.

В ответ на запрос об интервью украинского лидера, в офисе Зеленского выразили сожаление, что из-за плотного графика главы государства проведение интервью невозможно в ближайшей перспективе. Однако, там пообещали, что будут искать время для проведения данного интервью в будущем, о чем агентство будет проинформировано заранее.

Уточняется, что ответ на запрос пришел по электронной почте.

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