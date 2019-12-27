Этот сложный русский язык

Перед нами стол.

На столе стакан и вилка.

Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит.

Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. Т.е. стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные?

Добавляем на стол тарелку и сковороду.

Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят.

Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка.

Она может стоять, сидеть и лежать.

Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику «вертикальный-горизонтальный» , то сидение – это новое свойство. Сидит она на попе.

Теперь на стол села птичка.

Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять.

Может показаться, что сидение – атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит.

А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским.