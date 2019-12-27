Ничего себе! 7-летняя девочка получила голливудский бюст

Пышная грудь в подарок семилетней девочке — World News Daily

7-летняя Джулия хотела на Рождество подарок, но не пони и не куклу, а кое-что… особенное. Её заветная мечта — большая грудь, и родителям девочки пришлось подчиниться капризам дочери.

Как вам идея огромного бюста у ребенка? Ведь такие формы у взрослой женщины вызывают завистливые взгляды. Что делать, если каприз зашел настолько далеко, что родителям пришлось слетать на другой конец света и положить ребенка под нож? Вот история 7-летней малышки с крепкой «троечкой».

В возрасте 5 лет девочка загорелась желанием сделать операцию по увеличению груди. Интересно, откуда ребенок мог узнать о силиконе и тех формах, которых он позволяет добиться?

Родители Джулии утверждают, что она буквально умоляла их об операции.

«Она канючила буквально постоянно. Ходила за мной и просила, а потом начала требовать. Не знаю, зачем моей малышке все это,» — утверждает мама Джулии.

Дана Мэнсон пыталась уверить дочь в том, что грудь со временем вырастет, но ребенок был непреклонен. Следует отметить, что расстройства от проблемы с маленькой грудью у девушек появляются часто, но не в таком юном возрасте.

«Сиськи — вот о чем были наши разговоры. Каждый час на протяжении дня. «Силикон», «грудь», «буфера» — мы говорили только об этом. Я устала», — оправдывается мама.

Сперва семья посетила врача непосредственно в Глендейле, штат Калифорния, где живет девочка. Оттуда её направили к психиатру, поскольку проблема Джулии заключается не в маленькой груди, а в неуверенности в себе.

Спустя десяток сеансов, врач Эдуардо Рамирез отметил глубокую депрессию и массу комплексов, которым были подвержена девочка. Он посчитал, что операция может стать хорошим выходом из положения.

Конечно же, ни в США, ни даже в Мексике сделать её невозможно. Семье удалось подобрать клинику в китайском городе Гуанчжоу. Мама поехала туда с дочерью в прошлом году, специально, чтобы подгадать под Рождество и сделать ребенку заветный подарок.

Операция состоялась 24 декабря. Теперь Джулия — гордая обладательница потрясающего для своего возраста бюста: 30С, что выглядит несколько странно, судя по фото.

История приобрела мировую огласку много позже, поскольку эти события долго оставались в рамках Глендейла: девочка не посещала школу, а полет в Китай не обсуждался с родственниками и друзьями.

Сперва маму обвинили в том, что она вообще допустила такое. Искусственное увеличение груди таит в себе огромную опасность и в столь нежном возрасте может спровоцировать массу патологий.

После этого, общественность катком прошлась по самой идее такого бюста у девочки.

«Господи, зачем? Дать по жопе и пару раз хорошенько ремнем, так, чтобы глупость вся вышла. Сиськи в таком возрасте, кошмар!» — пишут пользователи.

А как вы относитесь к тому, что мать пошла на поводу у ребенка и согласилась сделать дочери операцию?

Поверили? Возможно фото, которое буквально облетело западные СМИ, вызывая бурю негодования, может показаться правдоподобным. Но ниже представлен оригинал.

Ну что же. Отличный способ несколько потренировать бдительность, неправда ли? Девочка действительно сделала операцию, вот только родители старательно избегают общения с прессой. Более того, после того, как её маму на вечернем токшоу облили грязью, семье пришлось переехать.

отсюда

21.09.2018