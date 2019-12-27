Шокированная китаянка пожаловалась властям на перевод слова со своей одежды

Жительница китайского города Циндао, провинция Шаньдун, потребовала компенсацию от магазина, который продал ей одежду с надписью die. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Женщина утверждает, что не знала перевода надписи и не могла понять, почему на нее глазеют участники родительского собрания в школе, пока учитель не объяснил, что в переводе с английского слово die означает «умри».

Шокированная женщина отнесла одежду обратно в магазин и потребовала компенсацию. Там ее попытались убедить, что у надписи могут быть и другие значения, а затем предложили 400 юаней (3,6 тысячи рублей). Она сочла сумму недостаточной и пожаловалась властям.

По словам женщины, происшествие причинило ее семье значительный эмоциональный ущерб. Кроме того, она утверждает, что из-за этого ее ребенок стал часто плакать. Случай разбирает местный надзорный орган.

«Некоторые покупатели не знают английский язык, поэтому розничным торговцам следует проявлять осмотрительность при продаже таких товаров», — утверждает шаньдунский юрист Ли Юньшэн.

30.11.2018

Девушка с татуировкой про суп повеселила своего соседа в самолете

В феврале сообщалось, что американец заметил на ноге своей соседки в самолете татуировку, которая в переводе с китайского означает «мисо» (продукт национальной японской кухни — паста из соевых бобов, риса, пшеницы или смеси из них). Он предположил, что она не знала значения иероглифов, но не решился спросить.

Американец Элтон Ванг сфотографировал наколку на ноге своей соседки в самолете: китайские иероглифы, которые также используются в японском языке, обозначали название супа мисо, сообщает Mirror.

Ванг выложил фотографию в своем аккаунте в социальной сети Twitter и предположил, что попутчица, вероятно, не понимает значения надписи на своей щиколотке. «Мне не хватило духу сказать женщине, что на китайском ее татуировка означает «мисо»» — написал Ванг. Мисо — японский низкокалорийный суп из соевого творога-тофу, популярный в заведениях здорового питания в Европе и США.

Знающие китайский татуировщики не упустили возможности пошутить в комментариях к записи. Так, один из пользователей написал: «В поезде напротив меня сидел парень, у которого на икре была надпись иероглифами «жареный рис с креветками». Может быть, сейчас модно воспроизводить меню китайских ресторанов прямо на собственных ногах?»

В феврале глянцевый журнал CR Men's Book поместил на обложку фотографии спортсменов-паралимпийцев, перенесших ампутацию. Журнал пригласил на съемку для мартовского номера спортсменов Рида Маккракена (Rheed McCracken) и Лиэма Мэлоуна (Liam Malone). Один из них позировал фотографу Стивену Кляйну, сидя в инвалидной коляске, другой — на спортивных инновационных протезах. Торсы паралимпийцев были обнажены, на них можно было рассмотреть татуировки.

19.02.2018