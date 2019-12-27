Британский посол описал Россию в трех словах

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что ему будет грустно уезжать, пишет РБК. Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что она — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Флаг России

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«Если бы завтра мне предложили провести еще четыре года в России, я бы без колебаний сказал «да», — заявил Бристоу в интервью, опубликованном на странице британского посольства.

По словам Бристоу, больше всего после отъезда из России он будет скучать по людям. Посол считает, что британцы и россияне похожи, в частности у них есть чувство юмора и они умеют не обращать внимания на тех, кто указывает им что делать. «Еще я бы добавил смелость», — сказал Бристоу.

Отношения между Россией и Великобританией остаются очень непростыми, признал Бристоу. Однако он считает, что в последнее время все же удалось сделать «несколько важных вещей», которые в дальнейшем помогут их наладить.

Говоря о своем самом большом предновогоднем желании, Бристоу сказал, что хотел бы «как можно скорее снова вернуться в Россию».

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