Давид де ла Крус: «Команда UAE Team Emirates поверила в меня»

30-летний испанский гонщик Давид де ла Крус (David de la Cruz) мечтает о прогрессе на Гранд-турах и надеется, что сможет добиться успехов с помощью команды UAE Team Emirates, куда переходит после двух лет работы в команде Ineos/Sky.

В 2020 году испанский гонщик примет участие в Джиро д’Италия, где разделит капитанские полномочия с Давиде Формоло, и в Вуэльте Испании. О том, какие планы связывает с командой UAE Team Emirates, Давид де ла Крус рассказал в интервью Cyclingnews.

Давид де ла Крус: «В команде Sky я получил большой опыт, учился у таких гонщиков как Крис Фрум, Герант Томас, Михал Квятковски. Эти знания будут полезны мне в будущем.

Но в этой команде я не нашёл для себя места, на которое надеялся, так как там много гонщиков с похожим профилем, и все очень и очень сильны. Когда приходишь в команду, внутри которой сильная конкуренция, найти свою нишу трудно. Именно это стало главной причиной, по которой я выступал не так хорошо, как хотелось бы. Непросто отобраться на гонки, приходится соревноваться с товарищами своей команды, чтобы попасть в состав. Поэтому некоторые гонки не едешь, а выступаешь там, где не хочешь или когда не готов на 100%».

Хошеан Мачин, генеральный директор команды UAE Team Emirates, с которым Давид де ла Крус работал в команде Quick Step, предложил испанскому гонщику перейти в его команду.

«Когда кто-то зовёт тебя после трудного года и верит в тебя, это мотивирует. Я хочу упорно тренироваться, чтобы показать высокие результаты не только для себя, но и для тех, кто в меня поверил.

Моя главная цель – понять, чего я могу добиться на Гранд-турах и недельных гонках, таких, как Тур Страны Басков, Вуэльта Каталонии. У меня будут возможности, чтобы постараться полностью себя раскрыть. Хочу увидеть, какие результаты смогу показать, когда в меня верит команда.

Если всё пойдёт хорошо, у меня будет поддержка команды, которая даст мне всё необходимое для борьбы, чувствую, что способен добиться успехов на Гранд-турах.

Именно это мотивирует меня — понять, как далеко смогу продвинуться. Если же всё-таки прогресса не будет, то я получу подтверждение, что дело в границах моих собственных возможностей, а не потому, что у меня не было помощи команды».