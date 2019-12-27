«Не хочу растить из нее звезду»: Нюша рассказала о воспитании дочери Симбы

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Известная российская певица Нюша, рассказывая о рождении своей дочери Симбы, призналась, что в первое время сильно переживала из-за каждой мелочи. Боялась брать малышку на руки и даже не знала, как держать ее головку. Теперь эта неуверенность позади, и артистка уже думает о том, как будет воспитывать дочь.

«Когда дочка только родилась, я много вопросов задавала подруге, родившей немного раньше, именно она и помогла мне разобраться. Я практически сразу поняла, что не буду бросать работу, но первыми неделями после родов насладилась временем, проведенным с Симбой», – приводит слова певицы журнал Hello! Кроме того, как утверждает знаменитость, она также благодарна маме, которая взяла на себя массу забот, пока им с супругом Игорем Сивовым не удалось найти для наследницы хорошую няню. Артистка даже подчеркивает, что в вопросе ухода за дочерью старается больше доверять няням возраста своей родительницы – Ирины Шурочкиной.

Также исполнительница отмечает, что отныне главная звезда в их семье – маленькая дочь, сумевшая завоевать любовь всех взрослых. «Но я на самом деле не хочу растить из нее звезду. Буду стараться прислушиваться и к ее желаниям. Ведь самое главное – это чтобы она была счастлива», – подытожила Нюша.