Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова: «Отец моего ребёнка выставил нас на улицу»

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Певица Миша Романова, в минувшем году впервые ставшая мамой, продолжает скрывать от общественности личность отца её ребёнка, ограничиваясь лишь намёками. Недавно экс-солистка музыкальной группы «ВИА Гра» рассказала, что бывший избранник выставил её и совместного сына на улицу.

Миша Романова догадывается, что гражданский экс-супруг мог обидеться на неё из-за намека на его личность. Артистка имела неосторожность сообщить, что отцом ребёнка является украинский режиссёр, и после этого последовало выселение её и сына Мартина из арендованной квартиры. Возможно, поводом к такому поступку со стороны бывшего возлюбленного послужил ответ исполнительницы на вопрос журналистов о том, кто сейчас помогает ей во время беременности. Звезда упомянула родителей, друзей и украинского певца Макса Барских.«Он арендовал для меня с ребёнком жильё, но после того интервью заявил, чтобы я платила за съёмную квартиру сама или отправила счёт тем, кто меня поддерживает. Также он добавил, что мы с ним увидимся через 16 лет», – рассказала Миша Романова в YouTube-шоу «Ходят слухи».Экс-солистка «ВИА Гры» не понимает обид таких масштабов, когда можно жестоко поступать с некогда любимым человеком и даже совместным ребёнком, но и зла она на бывшего избранника не держит. Артистка сейчас наслаждается радостями материнства и старается с оптимизмом смотреть в будущее. Отец малыша не поддерживает с ним связи, но ежемесячно отправляет на его содержание по 100 или 200 долларов.