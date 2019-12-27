«А кто в него переоделся?»: Нино Нинидзе рассмешила реакция 4-летнего сына на Деда Мороза

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Известная российская актриса Нино Нинидзе опубликовала в stories на своей страничке в социальной сети Instagram забавное видео, которое было снято в Кремле. Маленький сын артистки и Кирилла Плетнева Саша не поверил в Деда Мороза и даже поинтересовался, кто переоделся в зимнего волшебника, чем рассмешил знаменитую мать.

К слову, вместе со своими наследниками на кремлевском представлении побывали и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. К примеру, певец Филипп Киркоров привел на главную елку страны дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, появился здесь и актер Гоша Куценко со своей 5-летней дочерью Евгенией.