Тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Марса загадочный символ

Знаменитый уфолог из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Марса еще один загадочный объект. О своей находке он поспешил сообщить на своем официальном сайте и в Ютуб-канале.

Уоринг рассказал, что при просмотре очередной серии фотографий его внимание привлек неровный участок на поверхности Марса. Он принялся увеличивать его и был удивлен и воодушевлен одновременно.

Приверженец теории заговора уверен, что на фото попал участок, который когда-то использовался марсианами для добычи полезных ископаемых. На нем виднеется огромное сооружение с загадочным символом в форме буквы — она отчетливо просматривается на снимке.

Уоринг убежден, что она символизирует какое-то огромное достижение.

Но свою находку уфолог склонен рассматривать как доказательство того, что Марс был обитаем. На нем жили, работали и потом умерли разумные существа.

Отметим, что Скотт Уоринг постоянно находит на Марсе какие-то артефакты, о чем регулярно сообщает. Он убежден, что в NASA знают о существовании пришельцев и даже находятся в контакте с ними, но сведения эти засекречены.