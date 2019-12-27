На Волинь іде справжня зима: прогнозують сніг і хуртовину

28-29 грудня на Волині очікують погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, 28 грудня буде сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу, хуртовина. Посилення північного вітру до 15-20 м/с. Утворення снігового покриву висотою 1-3 см. На дорогах — ожеледиця. Зниження температури повітря до 1-4º морозу.

На 29 грудня прогнозують вночі невеликий сніг, збільшення висоти снігового покриву до 2-5 см. На дорогах ожеледиця. Подальше зниження температури повітря вночі до 5-7º морозу.

І рівень небезпечності – жовтий.

Зауважують також, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи галузей енергетики, зв’язку та комунального господарства