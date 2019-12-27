Поднесли пилюли алтайском вузе разработали леденцы вкусу Владимира Путина

Разработчики леденцов

Учащиеся Горно-Алтайского государственного университета разработали противопростудные леденцы, особенностью которых стало то, что в их составе содержатся экстракты целебных алтайских растений. Информация об этом опубликована на сайте вуза. Вполне вероятно, что они станут излюбленным средством от простуды для многих чиновников, ведь президент России Владимир Путин на днях уже признался в любви к собранным на Алтае травам, отвары которых он пьет вместо чая.

Как уточнили в ГАГУ, авторами разработки «травяных» леденцов являются три студента вуза: Ангелина Макарюк, Никита Манченко и Валентина Бояринцева. Созданный ими продукт является полностью натуральным, он получен с использованием экстрактов лекарственных растений Горного Алтая. Для различной окраски леденцовой массы юные ученые ввели в них специальные добавки: экстракт прополиса, облепиховый концентрированный сок, экстракт листьев крапивы, мяты и плодов шиповника.

В университете также добавили, что в настоящее время эти студенты ведут научно-исследовательскую работу, которая связана с использованием ультразвуковых технологий в процессах переработки растительного сырья, определением антиоксидантной активности растительных экстрактов и разработкой разноплановой натуральной продукции на их основе. Одним из перспективных направлений использования трав Республики Алтай им видится производство натуральной функциональной продукции, что и сделали на исходном этапе своих исследований студенты-химики.

Напомним, несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий, проходившей в Адыгее, рассказал о том, что традиционному чаю предпочитает сбор из алтайских трав. Как передавал ТАСС, с вопросом о любимом чае президента к Путину обратился гендиректор ООО «Краснодарчай», председатель кооператива «Краснодарский чай» Серафим Тимченко. Он заметил, что во время поездки на поезде по Крымскому мосту президент пил напиток из традиционного для РЖД стакана в металлическом подстаканнике и поинтересовался, какой сорт чая предпочитает российский лидер. «Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая», — признался Владимир Путин.