Обзор новогодних городков в районах РТ: креатив в Нурлате и жалобы на безвкусицу в Лениногорске

Есть такая традиция — елки наряжать и городки строить. В районах республики к этому подошли по-разному: где-то с размахом, где-то властям пришлось исправлять недочеты после жалоб в системе «Народный контроль». Предлагаем оценить новогодний шарм.

В Челнах жители сняли на фото упавшую фигуру Деда Мороза. «Не выдержал корпоративы и прилег», — пишут они.

Символ Нового года с гигантским куском сыра украшает улицы Аксубаево.

Такую елку установили в селе Бело-Безводное в Зеленодольском районе.

Креатив от Нурлата: елка из игрушек возле музыкальной школы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Розалия (@rozalina_rr) 26 Дек 2019 в 12:01 PST

В Кукморе из снега построили аллею сказочных героев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Кукмора (@kukmor_tatarstan) 26 Дек 2019 в 10:24 PST

Поменять новогоднюю елку попросили жители Аксубаево. «Елка который год не айс, обновили бы давно», — пишут они в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #Аксубаево #Аксубаевскийрайон (@aksubaevo) 23 Дек 2019 в 9:13 PST

В Сабах символ-2020 запрягли в сани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от boris ka (@sample_1n1) 22 Дек 2019 в 11:30 PST

Жители Лениногорска назвали свою елку «позорной» и отправили жалобу в «Народный контроль». Спустя несколько дней дерево переставили в другое место и сделали подсветку.

uslugi.tatar.ru. Фото до подачи жалобы

В Альметьевске тоже решили попросить нарядную елку через «Народный контроль». Дворовую красавицу, правда, пока не украсили.

uslugi.tatar.ru

В том же Альметьевске центральные улицы украшены уже совсем по-другому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альметьевск Тудей (@almetyevsk_today) 16 Дек 2019 в 11:53 PST

А вот жителей Казани не устроила искусственная ель во дворе на Минской. Через пару дней ветки сделали пушистыми и во дворе торжественно и с подсветкой открыли городок.

uslugi.tatar.ru

В Балтасях пользователи соцсетей попросили власти поучиться новогоднему оформлению у Кукмора и Сабов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Балтаси ᴏɴʟɪɴᴇ (@baltasi.online) 24 Дек 2019 в 9:33 PST

Кукмор же решил выделиться светящимися пальмами и традиционными валенками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Кукмора (@kukmor_tatarstan) 21 Дек 2019 в 8:52 PST