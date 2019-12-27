Вкусная ватрушка с какао: хороший рецепт

Творожная ватрушка в мультиварке! Люблю сладенькое к чаю. И нежная вкусная ватрушка с какао, приготовленная в мультиварке, будет как раз кстати!

Берем следующие ингредиенты

яйца — 2 шт.

сахар — 0,5 ст.

сметана — 1 стакан

сода — 0,5 чайной ложки

мука — 1 стакан

сливочное масло топленное — 2 столовые ложки

какао — 2 столовые ложки

Для начинки: творог — 500 грамм, сахар — 0,5 стакана, крахмал или манка — 1 столовая ложка и яйца — 3 штуки

Готовим:

1. Смешиваем для начинки яйца, творог, сахар, крахмал или манку. Взбиваем миксером.

2. Взбиваем в пену для теста яйца с сахаром. Добавляем сметану, соду, топленное сливочное масло и все перемешиваем. Потом добавляем какао и муку. Хорошо перемешиваем.

3. Смазываем чашу в мультиварке сливочным маслом и наливаем в нее тесто. В серединку выливаем начинку.

4. Выпеваем нашу ватрушку на режиме «Кекс» 50 минут+50 минут.

5. Не стоит оставлять ватрушку на подогрев, но после выключения даем в течение 5 минут постоять под закрытой крышкой. Только после этого вытягиваем готовую ватрушку.