Вкусная ватрушка с какао: хороший рецепт

Творожная ватрушка в мультиварке! Люблю сладенькое к чаю. И нежная вкусная ватрушка с какао, приготовленная в мультиварке, будет как раз кстати!
Берем следующие ингредиенты
- яйца — 2 шт.
- сахар — 0,5 ст.
- сметана — 1 стакан
- сода — 0,5 чайной ложки
- мука — 1 стакан
- сливочное масло топленное — 2 столовые ложки
- какао — 2 столовые ложки
Для начинки: творог — 500 грамм, сахар — 0,5 стакана, крахмал или манка — 1 столовая ложка и яйца — 3 штуки
Готовим:
1. Смешиваем для начинки яйца, творог, сахар, крахмал или манку. Взбиваем миксером.
2. Взбиваем в пену для теста яйца с сахаром. Добавляем сметану, соду, топленное сливочное масло и все перемешиваем. Потом добавляем какао и муку. Хорошо перемешиваем.
3. Смазываем чашу в мультиварке сливочным маслом и наливаем в нее тесто. В серединку выливаем начинку.
4. Выпеваем нашу ватрушку на режиме «Кекс» 50 минут+50 минут.
5. Не стоит оставлять ватрушку на подогрев, но после выключения даем в течение 5 минут постоять под закрытой крышкой. Только после этого вытягиваем готовую ватрушку.