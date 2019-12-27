Окунись в прошлое с баром «1980»

Кто бы не хотел окунуться в прошлое и оказаться на пару десятков лет назад и очутиться в атмосфере спорта Советского Союза? Именно для таких желающих был построен банкетный зал «1980». Именно здесь созданы все условия для проведения деловых встреч, корпоративов, торжественных мероприятий, встреч с друзьями или романтических свиданий. Здесь имеются отдельные залы, бар, сцена для проведения душевных встреч. Также в баре «1980» лучшая кухня и приветливое обслуживание, которые не оставят вас равнодушными и сделают ваш праздник на высшем уровне.

Банкетный зал «1980» отличное и атмосферное место для встреч с друзьями, коллегами или празднований торжества. Обслуживание всегда на высшем уровне, вас порадует меню и обстановка. В заведении имеется сауна и возможность доставки еды на дом. Чтобы забронировать столик или оформить заказ, можно прозвонив по телефону или посетив официальный сайт http://club1980.ru/banket.html

Изюминка заведения

Благодаря дизайну и атмосфере летней Олимпиады 80-х годов, банкетный зал «1980» стал частичкой истории. Заведении полностью построено на концепции отечества. В меню только качественные и проверенные блюда, для юных посетителей предлагается детское меню. Для взрослых на выбор предоставляются Европейская и Русская кухни, но главной особенностью остается Советское меню.

Из напитков предлагаются алкоголь, чаи, соки. Любителям спорта и заядлым болельщикам предоставляются залы для просмотра матчей. Так же в баре проводятся концерты и выступления музыкальных групп и комиков. В ассортименте есть настольные игры. На базе заведения проводятся регулярные акции.

Меню

В меню предлагаются наборы сэндвичей и картошки фри. На выбор идут рыбные и мясные начинки. Из горячих закусок можно выбрать запечённые овощи, снеки из мяса или морепродукты. Большой ассортимент мясных блюд, начиная от домашних котлет и заканчивая стейками и корейками. Также в меню есть домашние колбаски. На выбор предлагаются пасты с беконом, морепродуктами и овощами. К холодным закускам идут соленья и мясные и рыбные нарезки.

Есть супы и салаты. К мясу можно выбрать соусы, а на гарнир каши и блюда из картофеля. Из напитков предлагаются безалкогольные и алкогольные. Пиво, слабоалкогольная продукция, соки и морсы. Можно выпить чай или кофе. Особенностью является советское меню, в которое входит пюре с сосисками или котлетами, оливье и винегрет.