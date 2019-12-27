Вид на Освенцим с высоты полета дрона (видео)

Освенцим. Во время Второй мировой войны этот концентрационный лагерь стал последним пристанищем миллионов несчастных, ни в чем не виноватых людей. Зловещие стены Освенцима и сегодня будто пропитаны страданием.

Недавно съемочная группа BBC выпустила снятый с беспилотника ролик, который наверняка проберет вас до глубины души.

Вот перед вами бесконечные железнодорожные пути. Именно по этим дорогам со всей Европы свозили в Освенцим обреченных на смерть несчастных людей. Деревянные домики — бараки, где они ожидали своего часа в ужасных условиях.

А вот и печально известная надпись, ставшая настоящим символом ужасов нацизма: Arbeit Macht Frei, «Работа освобождает».

ООН признало лагерь объектом Всемирного наследия — совершенно верный поступок. О таком не должны забывать ни мы, ни наши далекие потомки.