По словам специалистов, жителей столичного региона ожидает период резких перепадов давления.

Ведущий специалист Центр погоды ФОБОС Александр Синенков заявил о том, что к 31 декабря 2019 года в Москву придет "барическая пила" — период резких перепадов давления. Он продержится все первые дни 2020 года.

Как заявил синоптик, для такой погоды характерны небольшие понижения температуры, затем резкое, но непродолжительное повышение, после чего — снова понижение.

31 декабря температура воздуха будет положительная, а в первые 2-3 дня 2020 года — отрицательная. Затем снова придет циклон, который принесет теплую воздушную массу, и иецхэзжн и завершения этому процессу в погоде, по словам Синенкова, "не просматривается".

Тем не менее, снег в Москве на сам Новый год все-таки может пойти, но в ближайшие дни Центральную Россию ждут кардинальные изменения погодных процессов, и специалисты предупреждают о сильном гололеде и похолодании.

В свою очередь снега, по словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, все равно не будет много, но еще до наступления нового года москвичи переживут настоящую метель.

В новогоднюю ночь в столичный регион начнет прорываться холодный фронт в сопровождении скоротечных зарядов снега. Столбики термометров покажут минус 1-3 градуса, а 1 января выйдет солнце и температура опустится до минус 3-5 градусов, пишет РИА Новости.