Мэрия Новосибирска потратит 5 млн рублей на два люксовых автомобиля

Администрация Новосибирска купит две Toyota Camry за 5 миллионов рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок 25 декабря. Издание sib. fm подчеркивает, что автомобили должны быть чёрного цвета для «единообразия парка машин».
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
архив Тойота Центр АЕМ
Речь идет об автомобилях Toyota Camry XV70.
Сообщается, что автомобили должны быть оснащены автоматической коробкой передач, проекцией приборной панели на лобовое стекло и 18-дюймовыми дисками.
Ранее жители Новосибирска пообещали «мочить» депутатов ЕР и выдвинули «новогодний ультиматум».
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