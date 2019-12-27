Медики назвали напиток, который укрепит иммунитет и защитит от рака

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Зарубежные медики рассказали, какой напиток поможет существенно укрепить иммунитет, а также улучшит состояние кожи, волос, ногтей. Это морковный сок с добавлением имбиря.

Имбирь и морковь содержат много нутриентов, они богаты витаминами А и С, бета-каротином. Все эти вещества работают на укрепление иммунитета, так как буквально оздоравливают кровяные клетки иммунной системы, образующиеся из стволовых клеток костного мозга.

Медики назвали напиток, который укрепит иммунитет и защитит от рака

Многим на вкус напиток может не понравиться, но врачи советуют пить его по стакану каждый день хотя бы по той причине, что кроме укрепления иммунитета он защищает и от рака, отмечает Тhehealthsite.

Витамин А, который он содержит, предотвращает развитие риск рака молочной железы и желудка. Гингерол, химический компонент имбиря, подавляет развитие злокачественных новообразований яичников, как следует из исследования, результаты которого приводит Европейский журнал фармакологии. Ученые также считают, что гингерол способен предотвратить рак прямой кишки.

Витамин Е, с другой стороны, защищает кожу от ультрафиолетовых лучей и предотвращает развитие меланомы.

Приготовить имбирно-морковный сок не составит труда — на этой уйдет не более 10 минут. Потребуется 8 морковок, 8 апельсинов и три корешка имбиря. Все это следует пропустить через соковыжималку и разлить в красивые бокалы.