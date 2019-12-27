Ученые нашли способ, как побороть неизлечимый тип лимфомы

Share Tweet Share Share Email Comments

Ученые из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл в Австралии рассказали, что они смогли разработать лечение для редкого типа лимфомы – мантийноклеточной лимфомы.

Препараты, которые необходимы для лечения этого заболевания, уже одобрены и сейчас проходят клинические исследования.

Минтийноклеточноая лимофа – это вид неходжинской лимформы. Она является агрессивной В-клеточной опухолью, которая может возникать у мужчин среднего возраста. Это заболевание считается неизлечимым.

Читайте на Информинг.Ру: Ученые названы 5 продуктов, которые увеличивают шансы бесплодных женщин забеременеть

Существует более 80 различных видов неходжкинских лимфом, поэтому диагностический процесс достаточно сложный. Неходжкинские лимфомы возникают из различного типа клеток лимфоидной ткани и различаются по ряду клинических, цитоморфологических, иммунологических и молекулярно-генетических признаков.

READ Ирина Климова рассказала о «выбивании» алиментов с Алексея Нилова

При разработке методики лечения мантийноклеточной лимфомы ученые выяснили, что это заболевание можно победить, если использовать уже одобренные препараты в особой комбинации. В частности, для лечения подходит комбинация ингибиторов белков Mcl-1, которые контролируют апоптоз (программируемую клеточную гибель), и один из уже одобренных противораковых препаратов – ибрутиниб или венотоклакс.

Ингибиторы Mcl-1 уже тестируются в ряде клиник, которые занимаются лечением рака. Ученые уверены, что получение положительных результатов позволит перейти к клиническим исследованиям новой методики лечения мантийноклеточной лимфомы.

Яндекс Дзен