Ученые нашли способ, как побороть неизлечимый тип лимфомы

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Share Tweet Share Share Email CommentsУченые нашли способ, как побороть неизлечимый тип лимфомы

Ученые из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл в Австралии рассказали, что они смогли разработать лечение для редкого типа лимфомы – мантийноклеточной лимфомы.

Препараты, которые необходимы для лечения этого заболевания, уже одобрены и сейчас проходят клинические исследования.

Минтийноклеточноая лимофа – это вид неходжинской лимформы. Она является агрессивной В-клеточной опухолью, которая может возникать у мужчин среднего возраста. Это заболевание считается неизлечимым.

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Ученые нашли способ, как побороть неизлечимый тип лимфомы

Существует более 80 различных видов неходжкинских лимфом, поэтому диагностический процесс достаточно сложный. Неходжкинские лимфомы возникают из различного типа клеток лимфоидной ткани и различаются по ряду клинических, цитоморфологических, иммунологических и молекулярно-генетических признаков.

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При разработке методики лечения мантийноклеточной лимфомы ученые выяснили, что это заболевание можно победить, если использовать уже одобренные препараты в особой комбинации. В частности, для лечения подходит комбинация ингибиторов белков Mcl-1, которые контролируют апоптоз (программируемую клеточную гибель), и один из уже одобренных противораковых препаратов – ибрутиниб или венотоклакс.

Ингибиторы Mcl-1 уже тестируются в ряде клиник, которые занимаются лечением рака. Ученые уверены, что получение положительных результатов позволит перейти к клиническим исследованиям новой методики лечения мантийноклеточной лимфомы.

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Ученые нашли способ, как побороть неизлечимый тип лимфомы