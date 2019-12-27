Евгения Медведева повредила конек перед чемпионатом России

По
mavit
-
19

Share Tweet Share Share Email CommentsЕвгения Медведева повредила конек перед чемпионатом России

Фигуристка Евгения Медведева перед чемпионатом России по фигурному катанию повредила конек.Произошел этот инцидент во время тренировки, которая проходила лишь за день до старта национального первенства. Что именно произошло с коньком знаменитой фигуристки, не сообщается. Тем не менее, судя по информации, которая попала в СМИ, Евгения Медведева не намерена отказываться от соревнований.

Евгения Медведева повредила конек перед чемпионатом России

Отметим, в этот раз чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. По результатам жеребьевки, Медведева будет показывать свою короткую программу последней. С короткой программой женщины выйдут на лед 27 декабря в 15:30 мск. А уже завтра в 15:00 мск фигуристки откатают произвольную программу.

READ  Мифы о калориях, которые мешают похудению

Евгения Медведева повредила конек перед чемпионатом России