Евгения Медведева повредила конек перед чемпионатом России

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Фигуристка Евгения Медведева перед чемпионатом России по фигурному катанию повредила конек.Произошел этот инцидент во время тренировки, которая проходила лишь за день до старта национального первенства. Что именно произошло с коньком знаменитой фигуристки, не сообщается. Тем не менее, судя по информации, которая попала в СМИ, Евгения Медведева не намерена отказываться от соревнований.

Отметим, в этот раз чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. По результатам жеребьевки, Медведева будет показывать свою короткую программу последней. С короткой программой женщины выйдут на лед 27 декабря в 15:30 мск. А уже завтра в 15:00 мск фигуристки откатают произвольную программу.

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