У более молодых пациентов диагностируют особенные опухоли желудка

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Рак желудка – это очень тяжелая болезнь, которая сложно поддается лечению и часто приводит к смерти пациента в первые годы после обнаружения. Ученые продолжают активно искать методики лечения рака, а для этого они изучают, в том числе, и природу образования опухолей. Это крайне важно для того, чтобы успешно бороться с заболеванием. Постоянно идут исследования раковых клеток, которые показывают структуру опухоли, и то, как она развивается. Исследователи из Клиники Майо в США рассказали, что у пациентов с раком желудка до 60 лет виды опухоли отличаются генетически и клинически от опухолей, обнаруженных у людей более пожилого возраста.

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У пожилых людей зачастую опухоль в желудке развивается медленнее и не так интенсивно распространяется по всему организму как опухоль у пациента до 60 лет. Поэтому пациентам до 60 лет с раком желудка дают худший прогноз. К тому же они чаще имеют большую резистентность перед традиционной химиотерапией. По словам исследователей, они несколько лет анализировали случаи рака желудка. Авторы исследования отмечают, что ими было изучено несколько баз данных по опухолям сформированных за период с 1973 по 2015 годы. Как показало исследование, сейчас эта проблема у пожилых людей встречается все реже, тогда как у лиц до 60 лет ее диагностируют чаще. На сегодняшний день в США средний возраст установки диагноза рак желудка составляет 68 лет. При этом риск развития этой болезни с 30 до 60 лет выше, чем когда бы то ни было. По мнению исследователей, то, что рак желудка начали диагностировать чаще у молодых людей не связано с улучшением методов диагностики. Как отмечают ученые, зачастую лиц до 60 лет рак желудка диагностируют в запущенных стадиях. К тому же, как показало исследования, опухоли в таких случаях генетически и молекулярно отличаются от опухолей, которые развиваются в пожилом возрасте.

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