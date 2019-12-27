Аналитик: Что ждёт американо-турецкие отношения в будущем?

«Тем не менее, с практической точки зрения они сейчас не намного хуже, чем были в течение последних нескольких лет. Отчасти это отражает неспособность или нежелание президента США Дональда Трампа иметь дело с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как можно было бы ожидать от американского главы государства, неоднократно вводимого в заблуждение, смущенного или расстроенного его турецким коллегой», — указывает он в статье для Ahval.

Автор задаётся вопросом, будет ли это продолжаться и в следующем году, когда Эрдоган будет продвигать внешнюю повестку дня, чтобы отвлечь турецких избирателей от их сложной экономической ситуации? «Неужели Трамп решил, что Турция Эрдогана настолько необходима для американской стратегии на Ближнем Востоке, особенно в противостоянии Ирану, что он будет продолжать защищать Эрдогана от гнева американских сенаторов, планирующих карательные действия?» — анализирует журналист.

По его мнению, делать прогнозы рискованно, но последние пару лет указывают на узкие параметры, в которых отношения будут идти по накатанной.

Во-первых, Трамп говорит о том, что ставит Америку на первое место, указывает Стаффорд, вспоминая курдских союзников США в Сирии. Трамп, возможно, захочет проконсультироваться с бывшим министром иностранных дел Эрдогана и премьер-министром Ахметом Давутоглу — он хорошо знает, как стремление нации к своим интересам без учёта влияния на соседей может привести к почти полной изоляции, отмечает аналитик.

«Во-вторых, эта трамповская интерпретация Америки в первую очередь почти не касается внутренней ситуации с правами человека в других странах, включая партнёров по НАТО. В то время как журналисты, учёные и другие лица в Турции, Египте, Саудовской Аравии, России и других странах сталкиваются с разной степенью преследования или хуже, все они знают, что Соединённые Штаты во время администрации Трампа будут лоббировать соблюдение прав человека в стране только в том случае, если у них есть некоторое непосредственное преимущество для целей политики США, как в Никарагуа, Кубе и Венесуэле. Пример Гонконга убедительно доказывает это — именно Конгресс, а не исполнительная власть правительства США взял на себя ведущую роль в призывах к уважению демократии и справедливости в Гонконге», — добавляет автор.

По его словам, третья составляющая — попытки отстранить Трампа от президентства то с помощью выводов доклада Мюллера, то угрожая импичментом, но они не оказали ощутимого влияния на его внешнюю политику и почти никакого — на внутреннюю. «Учитывая почти полную уверенность в том, что Сенат проголосует за сохранение Трампа в должности, и растущую вероятность того, что он будет переизбран из-за разногласий между его политическими оппонентами, мы можем ожидать, что он продолжит своё импульсивное, хаотичное и сбивающее с толку внешнеполитическое решение», — считает Стаффорд.

Для Турции, а точнее для Эрдогана, по словам журналиста, это означает, что последние два с половиной года взаимодействия с Трампом служат шаблоном для взаимодействия с ним и Соединёнными Штатами в будущем. Список вопросов, которые волновали американо-турецкие отношения и могут возникнуть или не возникнуть снова в будущем, включает в себя, как полагает автор:

Геноцид армян

Голосование Конгресса за резолюцию, признающую депортацию и гибель армян в 1915 году от рук Османской империи актом геноцида, вызвало шквал гневных обвинений или радостных похвал в зависимости от того, что человек думает или чувствует по поводу событий 1915 года, напоминает аналитик. Но на практике это мало что значит, утверждает он. Именно поэтому вмешательство Трампа с его верным союзником в Сенате, Линдси Грэмом, намеревалось только отсрочить, а не остановить принятие Сенатом ранее одобренной резолюции. Трамп теперь оставит этот вопрос позади, и воинственные речи турецкого правительства и турецкого парламента скоро утихнут, считает Стаффорд.

Сирия

«Трамп будет продолжать защищать жизненно важные интересы США, чтобы удержать Иран от формирования нерушимого сухопутного моста из Ирана в Средиземное море и границу Израиля. Помимо этой цели, учитывая гибель Абу Бакра аль-Багдади и объявленный конец ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.), превратившееся в рассеянную террористическую организацию, а не террористическое государство, Трамп в значительной степени оставит Сирию на милость нежного Башара Асада, Владимира Путина и Эрдогана», — пишет автор. Сенат однако может заставить Трампа ответить в случае чего, отмечает Стаффорд, но президент Турции может быть уверен, что Трамп не позволит США играть главную роль в Сирии.

Восточное Средиземноморье

«Если Турция не прибегнет к насилию в отношении Кипра, Израиля или американских компаний, работающих в Восточно-средиземноморских углеводородных запасах, окружающих Кипр, Трамп, скорее всего, оставит ведущую роль в этом споре Европейскому Союзу. Американская нефтяная и газовая удача от гидроразрыва позволяет Трампу мало беспокоиться, если вообще беспокоиться о мировых рынках нефти и газа», — указывает журналист. По его словам, только если Турция стремилась подорвать суверенитет Израиля или финансовые интересы США, компании, препятствуя разведке углеводородов или их возможной поставке на мировые рынки, могли бы побудить Трампа вмешаться, в то, что он видит главным образом как проблему ЕС и других стран.

Гюлен и его последователи

«У Трампа всё ещё могут быть некоторые советники, которые будут выступать за выполнение запроса об экстрадиции базирующегося в США исламистского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, несмотря на недостаточные доказательства, представленные на сегодняшний день Анкарой, о причастности Гюлена к неудавшейся попытке государственного переворота в 2016 году. Но Генеральный прокурор Уильям Барр — не тот человек, который согласится исказить закон, чтобы удовлетворить политические интересы президента. В то же время Эрдоган получил почти столько же политического капитала от преследований за переворот, справедливых и несправедливых, сколько он может», — пишет автор. Турецкое государство будет продолжать настаивать на экстрадиции Гюлена и многих его последователей из США и европейских стран, но борьба с экономическим кризисом, надвигающимся на Турцию, захватывает внимание избирателей больше, чем усилия против предполагаемых заговорщиков переворота, подчёркивает Стаффорд.

НАТО / Россия

Некоторые эксперты из Вашингтона могут призывать к исключению Турции из НАТО, но такие призывы останутся без внимания, отмечает аналитик. «Решив, что Турция обратилась к России за системой ПВО, потому что бывший президент США Барак Обама не продал бы Турции Patriot, и, не заботясь о потере турецкого участия в возглавляемой США программе строительства истребителей F-35, Трамп придаёт гораздо меньшее значение приобретению Турцией системы С-400, чем Сенат США», — уточняет автор. Стоит отметить, считает он, что в США законопроект о финансировании обороны на 2020 год, одобренный на прошлой неделе, включает средства на долгосрочное хранение до шести F-35, предназначенных для Турции, а также призыв к Трампу ввести экономические санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции», или CAATSA. Очевидно, Конгресс США готов заплатить, чтобы окончательно положить конец участию Турции в программе F-35, добавляет журналист.

По словам Стаффорда, Эрдоган успешно управлял американо-турецкими отношениями с помощью личного восхищения Трампа им и внимания американского лидера на другие детали, а также «плохое управление» Турцией. «Любые проверки авантюризма Эрдогана в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье или где-либо ещё, поскольку он стремится отвлечь внимание турецкой общественности от текущей экономической ситуации, должны будут исходить изнутри, а не из-за рубежа», — заключает автор.