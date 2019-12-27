Зимние каникулы на УАЗе продлятся до 10 февраля

Зимние каникулы на Ульяновском автозаводе в 2020 году продлятся дольше обычного. Всему виной – ремонтно-профилактические работы, производство автомобилей из-за которых возобновится только 10 февраля.

Как выяснили «Автоновости дня», в период с 9 по 17 января УАЗ будет проводить ежегодную инвентаризацию. Затем, с 20 января, начнутся ремонтно-профилактические работы, которые затронут все основные технологические предприятия.

Таким образом, с зимних каникул завод выйдет только 10 февраля, когда будет поэтапно запущена вся технологическая цепочка. Дефицита автомобилей в период простоя не ожидается – все дилеры получат достаточный «товарный» запас, который обеспечит покупателям широкий выбор по всей модельной линейке бренда.