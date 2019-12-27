FAW анонсировал новый роскошный седан Hongqi H9

Роскошный седан Hongqi H7, созданный китайским концерном FAW на заднеприводной платформе Toyota Crown, готовится к смене поколений. Накануне Hongqi показала официальный тизер «четырехдверки» второй генерации, премьера которой состоится уже через пару недель.

Судя по изображению, со сменой поколений модель сменит и название – на номерной плашке отчетливо видна цифра «9», а значит, в продажу седан поступит именно как Hongqi H9. Что в таком случае будет с предшественником, пока не понятно. Не исключено, что H7 продолжат выпускать параллельно с новинкой.

Главным изменением по «технике» станет переход со старой заднеприводной «тележки» Toyota Crown на собственную, современную платформу от родного концерна FAW. Внешность седана сохранит преемственность фирменному стилю марки, который всегда выдают огромная радиаторная решетка а-ля Rolls-Royce с U-образным обрамлением, двухъярусная головная оптика и задние фонари, объединенные между собой красной светодиодной полоской.



Интерьер Hongqi H9. Фото autohome.com.cn

В салоне, как стало известно «Автоновостям дня» из ранее опубликованных шпионских снимков , появятся цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с увеличенным дисплеем и полностью переработанный блок управления климатом.

О моторной гамме в подробностях тоже пока не рассказать. Ожидается, что в нее войдет новая 2,0-литровая «турбочетверка» FAW с индексом 4GC20TD, агрегатированная с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Мощность мотора пока не раскрывается – известно лишь, что первую «сотню» с ним седан будет набирать всего за 8 секунд.

Премьера нового Hongqi H9 в родном Китае состоится 8 января, а на конвейер, скорее всего, он встанет в мае 2020 года.