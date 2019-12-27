Skoda передала полиции 3870 патрульных машин на базе Octavia

Компания Skoda передала дорожно-патрульной службе 3870 автомобилей Skoda Octavia для всех федеральных округов России. Все переданные машины – в комплектации Ambition с топовым 1,8-литровым двигателем TSI мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе чешской марки, благодаря 1,8-литровому турбомотору и 7-ступенчатой DSG такие машины ускоряются до 100 км/ч всего за 7,3 секунды, а максимальная скорость, при этом, достигает 231 км/ч.

«Превосходные динамические показатели и управляемость, а также экономичный расход топлива – всего 6,0 л/100 км – позволят полицейским автомобилям Skoda легко справляться со служебными задачами», — говорится в сообщении.

Переоборудованием Skoda Octavia в спецавтомобили для ДПС занималось ООО «ЦПП «Движение». Соответственно, дополнительно были установлены аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки и ведения аудиовидеозаписи внутри автомобиля, сигнально-громкоговорящая установка, а также дополнительные аккумулятор и блок предохранитель.

Кроме того, полицейские «Октавии» по умолчанию оснащены всеми опциями комплектации Ambition: кондиционером, круиз-контролем, датчиком дождя, подогревом передних сидений, электростеклоподъемниками, мультимедийной системой с 6,5-дюймовым дисплеем и Bluetooth, а также передними и боковыми подушками безопасности.

«Гражданская» Skoda Octavia в такой комплектации с мотором 1,8 TSI и 7-ступенчатым «роботом» DSG сейчас стоит минимум 1 454 000 рублей.