Устроившего таран в центре Казани водителя арестовали

Мировой суд Вахитовского района Казани назначил наказание водителю, который наехал на человека, а затем протаранил несколько машин в центре города. Автомобилист получил 15 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инцидент случился на улице Татарстан 25 декабря. Таран устроил водитель Skoda. Изначально он отказался проходить медицинское освидетельствование и давать показания, но во время повторного допроса признал вину полностью.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели поврежденные автомобили и опросили очевидцев события и свидетелей. Водитель LADA рассказал, что у него случился дорожный конфликт с мужчиной за рулем Skoda. Что именно стало причиной потасовки, не уточняется.

«В результате потасовки автовладелец Skoda совершил наезд задним ходом на молодого человека, который в этот момент находился возле открытого багажника между транспортными средствами. По словам самого потерпевшего, он проходил мимо и решил разнять конфликтующих. Далее водитель Skoda столкнулся с впереди стоящими автомобилями и, продолжив движение задним ходом, повторно осуществил наезд на LADA», — рассказали в МВД.

Затем отечественную легковушку отбросило на маршрутный автобус.

Потерпевшие 1992 и 1986 годов рождения, упавшие на асфальт после инцидента, отказались писать заявления. После осмотра их отпустили домой — серьезных травм они не получили. В отношении нарушителя возбудили административные производства по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ («Отказ от медицинского освидетельствования»), ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ («Оставление места ДТП»).