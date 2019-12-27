50 женщин рассказали о своем сексе с другими женщинами

Секс-блогер Маша Чеснокова спросила подписчиц об их опыте секса с девушкой.

«Меня часто спрашивают почему я не пишу о сексе женщина плюс женщина. До недавних пор я не чувствовала себя компетентной в этом вопросе и попросила помощь зала. И получила более 50 сообщений в личку, в которых девушки делились опытом…»

По словам Чесноковой, ей «написали бисексуалки, пансексуалки, лесбиянки и гетеро женщины имеющий такой опыт. Случайные романы, подростковые влюбленности и полноценные отношения длиной в 3, 5 и более 10 лет. Моногамные и полиаморные отношения, совместный быт и общие дети…»

Маша получила более 50 сообщений и решила, что «я не расскажу лучше этих девушек». Вот некоторые ответы на вопросы «Как происходит секс в формате Ж+Ж?»:

ОЧЕНЬ МНОГО ПРЕЛЮДИИ, невероятное количество объятий, прикосновений и поцелуев. Никто не торопиться в трусы залезть. С мужчинами у меня не было такого, чтоб ТАКОЕ удовольствие приносили ласки. Проникновение пальцами, вибратором; ласки языком (куни и не только); также возможны различные эксперименты со связыванием, наручниками. Важным отличием секса ж+ж являются позы.

Предварительные ласки — у всех по-разному, я предпочитаю удары. В процессе чаще используются руки и рот, чем игрушки, но факт вагинального проникновения почти всегда обязателен. Редко иду на эксперименты, без большого уважения отношусь к кунилингусу (не люблю ни делать, ни принимать). В отношениях с девушкой мне не нравилось экспериментировать с чем-то кроме болевых ощущений. Секс с женщиной отличается восхитительным «до» и «после». Никто не торопится и настраивается до, а после можно с удовольствием поговорить и уснуть в обнимку. И не надо бежать выбрасывать презик или мыться.

Секс зависит от того считает ли моя партнерша себя активом. Если да, то это больше односторонний секс. Она может даже не раздеваться в процессе. Но это встречается только среди лесбиянок. Может пройти месяц, пока она майку с себя снимет хотя бы. Для нас формат игры в одни ворота, сначала одну, потом другую, вместе очень редко, хотя есть для этого приспособления. Мы обе были холодны к сексу, хоть и не отрицали его. Меня секс просто не особо интересовал, а она идентифицировала себя как асексуал (он был трансгендерным мужчиной). Между нами был петтинг.

Все происходит, как и у гетеро, только внимания и времени больше уделяется оральным ласкам, нежным поцелуям. У нас не было цели скорее трахнуться, засунув в друг друга вибраторы. Секс в формате ж+ж так скажем был в естественной форме, ввиду того, что ни одна из моих избранниц не переносила на дух игрушки. Естественно это были и ножницы, куни, просто стимуляция пальцами. Секс, как и у всех, — по ситуации. Это могут быть нежные прикосновения, долгие прелюдии, массаж и оргазм без проникновения. А может быть страстно, ярко, властно и в то же время глубоко. В ход может идти оральный, анальный, вагинальный секс.

26.02.2018