Офис RD Construction в Москве от IND Architects

Офис для строительной компании RD Construction в Москве выполнили архитекторы IND Architects. Понятия Город, Будущее и Инновации, лежащие в основе деятельности заказчика, нашли отражение в дизайне интерьера. Материалы, которые традиционно используют в отделке фасадов, гармонично вписались в пространство офиса площадью 2200 квадратных метров.

Стремительные линии и объёмы, а также яркие цветовые акценты на фоне строгой гаммы создали сосредоточенную и осмысленную атмосферу. Стеклянный объем одной из переговорных комнат открывает панорамный вид на город. Он отделён от зоны ресепшен стеной из стекла насыщенного бирюзового цвета, который является основным в логотипе компании. Колонна с медиаэкраном позволяет демонстрировать будущие реализации клиентам. А светильники с невидимым ом света, полимерный наливной пол, «умное» стекло для переговорных комнат и беспроводное подключение техники стали воплощением инновационного подхода RD Construction.

Фотографии: Alex Zarodov

12.09.2016