На Госсовете с Путиным настолько медленно обсуждали улиток, что губернатор Петербурга уснул

В России оперативно решена как минимум одна проблема — нехватка виноградных улиток. Об этом и другом говорили в четверг, 26 декабря, на итоговом Госсовете с участием президента России Владимира Путина, пишет «Московский комсомолец».

Путин на Госсовете по сельскому хозяйству. Декабрь 2019 год.

kremlin.ru.

Мероприятие целиком посвятили сельскому хозяйству. Если расставлять акценты на ключевых точках, то можно выделить три.

Во-первых, на мероприятии выяснилось, что доходы от экспорта сельзохпродукции превысили поступления от продажи оружия.

Реализация сырья и готовых товаров АПК принесла 25 млрд долларов (оружия — около 15 млрд долларов). Исходя из этого Путин поставил «вполне реализуемую задачу» к 2024 году выйти на 45 млрд.

По его словам, в этом году производство выросло еще на 4,1%. Причем по многим позициям — в частности, по сахару, мясу, рыбе — уже перешагнули планку, установленную Доктриной продовольственной безопасности.

Улитка Ахатина.

Открытые источники.

Во-вторых, Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за улиток.

По словам министра, в России весьма оперативно решена проблема с виноградными улитками. Собственно, как президент и просил ранее, их разведение включено в перечень видов сельхоздеятельности.

На улиток даже предусмотрены гранты. Это позволит фермерам немного расшириться.

«За улиток спасибо!» — поблагодарил Путин Патрушева.

«За улиток — спасибо». Путин оценил обещание Патрушева поддержать разведение отечественных улиток. С такой просьбой к президенту на встрече в Адыгее обратился фермер pic.twitter.com/aVO1dOUfpv — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 декабря 2019 г.

К слову, несколькими днями ранее, 23 декабря, президент узнал, что улитки — это самый сильный афродизиак в мире. Случилось это в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства.

Путин тут же пошутил, что разведение улиток позволит решить и демографическую проблему.

«Слышали, мужики? Все на улиток. Решим заодно и демографическую проблему. Дима, обязательно, тебе тоже пригодится», — обратился президент к министру сельского хозяйства.

Арбузы

СС0

В-третьих, губернатор Петербурга Александр Беглов сделал невероятное — он заснул.

В это время лидер ЛДПР Владимир Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы. В какой-то момент политик вскрикнул, чем и разбудил Беглова.

Жириновский попросил Путина дать команду не трогать губернаторов pic.twitter.com/xtGKKIE7Zf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 декабря 2019 г.

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