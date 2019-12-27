Курс доллара на январь 2020 года: прогноз, таблица от сбербанка по дням

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Какие факторы имеют прямое влияние на иностранную валюту в 2020 году

Доллар – основная международная валюта, с помощью которой осуществляется множество межгосударственных операций. Оценивая финансовую вероятность рисков и убытков, аналитики периодически составляют прогноз на будущий период. Делается данная процедура для того, чтобы быть готовым к любым ситуациям. Прогнозирование делиться на три вида:

Долгосрочное – рассчитывается на период два-три года.

Среднесрочное – делается расчет на период от нескольких месяцев и максимум до года.

Краткосрочное – проводится на несколько дней, максимум месяц.

Для определения стоимости доллара в определенный период аналитики по финансам обязательно берут во внимание большое количество различных факторов, которые напрямую влияют на курс валюты, и не только иностранной. Их относят к внутренним, внешним и непрогнозируемым.

Внешние факторы

Это те, которые имеют влияние извне – из других государств. К данной группе относятся:

цена золота;

военные конфликты в мире и ситуации, связанные с военными действиями;

стоимость нефти за один баррель;

ставки по депозитам, кредитам, установленные банковскими учреждениями, финансовыми организациями;

внешняя политика, под которую подстраиваются зарубежные государства.

В пример возьмем удорожание нефти, тогда доллар в этот момент будет дешеветь, а наша государственная валюта, относительно иностранной, только укрепится.

Внутренние факторы

Создаются внутри определенного государства, но они имеют важное влияние на колебание американской валюты. К ним относят:

индикаторы импорта, где снижение общего объема импортируемой продукции ухудшает состояние основных экономических показателей;

валовый внутренний продукт, то есть ВВП;

увеличение спроса и покупательской способности по продаже недвижимости, когда это становится возможным для большего количества населения;

валютный показатель потребительских цен.

Непредсказуемые факторы

К категории непредсказуемых факторов, которые невозможно предсказать наперед, оценивая предположительные результаты, относят:

Катаклизмы, происходящие в природе, и не контролируемые людьми ситуации.

Изменения политических курсов отдельных государств.

Террористические действия с серьезными последствиями.

Катастрофы, связанные с технологическими процессами.

Влияние вышеперечисленных факторов вызывают как падение курса доллара, так и его рост, в зависимости от масштаба катастрофы и охваченной территории.

Прогноз аналитиков

Фото: pixabay.com

Результаты прогноза аналитиков в большинстве случаев разные и кардинально отличаются. Но все они склоняются к трем вариантам развития событий:

Благоприятному. Это когда рубль относительно американской валюте вырастет в цене, а стоимость доллара рухнет в среднем до 56-58 рублей. Нейтральному. Здесь показатели сохраняют свои позиции в рамках 2019 года. Допустимы незначительные колебания. В январе прогнозируется изменение курса доллара в пределах 66-69 рублей за единицу. Такие показатели минимально отобразятся на экономике нашей страны. Неблагоприятному. Для неблагоприятного прогноза доллар вырастает намного выше, чем сегодня. Это касается и цены на нефть: если она будет падать, то рубль также будет обесцениваться. На удорожание доллара влияют и агрессивное отношение к политике России других стран: сюда входит наложенные санкции или отказ от выгодного сотрудничества. В данном случае аналитики предвещают рост доллара до отметки 100-120 рублей, и это максимальная шкала, которая приведет к ухудшению экономической ситуации страны.

Варианты прогнозов, составленные разными аналитическими организациями

Обосновав и обдумав все за и против, сделал ставки на курс валюты самый крупный банк РФ – «Сбербанк». Аналитики финансовой компании учли все факторы, которые могут повлиять на курс, и проанализировали направление скачков курса в прошлых периодах. Результат экспертов «Сбербанка» был изъяснен в одном предложении: они предполагают, что на январь месяц нового года средний рост курса доллара не превысит и 3%. не стоит ждать более значимого скачка вверх. Готов прогноз на первый квартал и у второго крупного кредитора – банка «ВТБ». Эксперты компании полагают, что роста иностранной валюты на январь 2020 года не избежать. На первый месяц эксперты прогнозируют показатель доллара не ниже 69,7 рублей, и эта цифра больше чем в декабре 2019. До конца месяца цифра будет постепенно расти до отметки почти 72 рубля за единицу. Не исключают подобное поведение курса на февраль и даже весенние месяцы: понижение, предположительно, придется на апрель или май, заканчивая июнем, после чего будет опять скачок вверх. Своими статистическими данными также поделился еще один немало известный банк России – «Открытие». Как прогнозируют финансово квалифицированные эксперты компании, в начале 2020 года в январе, доллар мы сможем купить по цене 69,9 рублей, до конца месяца цена не значительно поднимется (приблизительно на 2,2 рубля_ и будет составлять где-то 72 руб. Мнения экспертов схожи с прогнозами «ВТБ» банка, они также ждут роста иностранной валюты с начала года и до середины весны. Чего не советуют делать аналитики: планировать поездки заграницу в данный период, но не отговаривают от решения оформления валютных вкладов – это хороший и выгодный шанс стать чуточку богаче.

Прогноз от других финансовых компаний

Самыми высокими ставками по сравнению с предыдущими тремя компаниями располагает банк «ЮниКредит». По их прогнозам, американский доллар в январе приравняется к 74 рублям, что негативно скажется на экономике. Его рост будет кратковременным, и после зимы курс опустится до минимальной отметки – 63 рублей. 73 рубля за доллар – это прогноз экспертов на январь от «Газпромбанка». Показатели не изменят свои позиции до начала лета. То есть, установленная стоимость будет держать свои позиции по крайней мере в начале года точно. Практически никаких изменений на валютном рынке не предвещает аналитика независимого агентства «Апекон». Сделав анализ всех возможных факторов, проявляющихся в начале года, компания заявила о незначительных колебаниях курса. Их прогноз – колебание валюты в пределах 64-67 рублей, что практически не повлияет на экономику страны. Министром экономического развития было высказано мнение об судьбе иностранной валюты на конец 2019 года и начало следующего – ситуация будет аналогична и мало изменчива, включая весь январь нового года. К комментарию с несущественными колебаниями доллара склонен Российский Центробанк. Скачки валюты не избежать. Но они будут практически не ощутимы как для страны, так и населения. Средний показатель иностранной валюты будет равняться цифре 68 рублей. В первый месяц нового столетия значительных и резких скачков ожидать не стоит, но не стоит исключать влияние непрогнозируемых и неожиданных факторов. Все показатели являются предположительными. Даже если они составлены лучшими экспертами по итогам влияния различных факторов на протяжении нескольких лет, они не могут быть точными.

Курс доллара на январь 2020 года. Прогноз в таблице от Сбербанка по дням

Для отслеживания колебаний курса иностранной валюты в январе нового года рекомендовано ознакомиться со значениями в динамике. Для лучшего понимания ситуации предоставляем таблицу с уже введенными данными на каждый день января:

Число января Минимальный показатель курса в рублях Максимальный показатель курса в рублях 1 65,1 66 2 66 68,8 3 68,1 70,2 4 69 71 5 69 71 6 69 71 7 69 71 8 68,9 71,1 9 69,8 71,9 10 69,6 71,7 11 68,6 70,7 12 68,6 70,7 13 68,6 70,7 14 70 72,2 15 70 72,2 16 69,7 71,9 17 70 72,2 18 69,6 71,7 19 69,6 71,7 20 69,6 71,7 21 70,2 72,3 22 69,6 71,7 23 70 72,1 24 69,3 71,4 25 69,3 71,4 26 69,3 71,4 27 69,3 71,4 28 69,2 71,3 29 70,2 72,3 30 70,9 73 31 70,8 73

Обоснованные ценовые показатели в таблице, имеющие прямое отношение к обменному курсу доллара на январь 2020 года, являются предположительными, то есть допустимыми при сегодняшней ситуации в стране и мире. Эти цифры получены вследствие анализа влияния ожидаемых факторов, которые, возможно, будут причиной изменения цены на доллар. Предоставленные показатели усреднены, ведь определить точный курс до копейки невозможно – он постоянно колеблется. По итогам последних происходящих ситуаций в стране и мире, разница может составлять от нескольких копеек до 2-3 рублей.

При влиянии непреодолимых и неблагоприятных для нашей страны факторов показатели однозначно будут значительно и кардинально меняться, независимо от сделанной оценки экспертов. Поэтому таблица с прогнозом от 1-го января и до конца месяца является предположительной и предварительной, что может быть на данный период времени для нашей страны. С другой стороны, данные показатели вполне реальные, так как они сделаны опытными специалистами-аналитиками, изучающими обстановку в мире и отдельно ситуацию в России.

Какой точно будет курс доллара в январе 2020 года – неизвестно, а представленная таблица – не показатель. Конкретные цифры покажет только время. А мы будем надеяться на лучшее.