На астероиде Бенну обнаружили больше 14 млн объектов

Добровольцы, поучаствовавшие в проекте Bennu Mappers, смогли идентифицировать больше 14 млн объектов на астероиде Бенну. Этот проект действует всего лишь 8 месяцев – с мая текущего года, запустила его команда специалистов миссии OSIRIS-REx, сообщает портал Новости Планеты.Интересно, что любой желающий может поучаствовать во взятии проб грунта с тела при помощи инструментов станции. Энтузиасты изучают снимки тела и помечают различные объекты, например камни и кратеры. На данный момент точка забора грунта определена: образцы будут собраны в области, названной «Соловей». Резервным местом стала область «Скопа». Согласно отчету, опубликованному на веб-ресурсе Планетологического института США, в проекте успели принять участие 3 640 американцев. За всё время они пометили на снимках Бенну больше 14 млн разных объектов. Семь человек значительно помогли ученым в выборе места для взятия проб, изучив больше тысячи снимков. Проект ученые решили не закрывать: видимо, добровольцы еще могут чем-то помочь команде профессионалов. Проект будет оставаться активным еще минимум два месяца.